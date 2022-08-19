Президент Алар Карис вручил в Кадриоре награду молодого деятеля культуры артисту балета и хореографу Евгению Грибу. Он был членом Эстонского национального балета с 2010 года и солистом балета с 2015 года, танцевал ведущие партии во многих постановках как в театре «Эстония», так и в «Ванемуйне», а также работал хореографом.
Евгений Гриб удостоен президентской премии молодого деятеля культуры
«Балет, подобно музыкантом, требует большой самоотдачи и последовательной работы с ранних лет жизни. От многого отказаться, чтобы подарить духовных впечатлений, радость и поддержку другим», – сказал президент Карис.
«Впечатляет такой симбиоз дисциплины, требовательности и творчества, который встречается в Евгений Грибе», – сказал президент. Вручая награду, глава государства сказал, что творчество Гриба высоко оценено критиками, коллегами и зрителями, а также вдохновляет других.
Награда молодому деятелю культуры Фонда культуры Президента Республики предназначена для выдающихся деятелей культуры в возрасте до 35 лет в знак благодарности и признания их заслуг, а также дальнейшего вдохновения. С 2018 года предприниматель Энн Кунила финансирует премию в размере 5000 евро.
В прошлом премия была присуждена, например, драматургу Ээро Эпнеру, поэтессе Кристине Эхин, джазовой музыкантке Кадри Вооранд, создателям компьютерных игр Роберту Курвицу и Александру Ростову, а совсем недавно композитору и дирижеру Расмусу Пууру.