Евгений Гриб удостоен президентской премии молодого деятеля культуры

«Балет, подобно музыкантом, требует большой самоотдачи и последовательной работы с ранних лет жизни. От многого отказаться, чтобы подарить духовных впечатлений, радость и поддержку другим», – сказал президент Карис.

«Впечатляет такой симбиоз дисциплины, требовательности и творчества, который встречается в Евгений Грибе», – сказал президент. Вручая награду, глава государства сказал, что творчество Гриба высоко оценено критиками, коллегами и зрителями, а также вдохновляет других.

Награда молодому деятелю культуры Фонда культуры Президента Республики предназначена для выдающихся деятелей культуры в возрасте до 35 лет в знак благодарности и признания их заслуг, а также дальнейшего вдохновения. С 2018 года предприниматель Энн Кунила финансирует премию в размере 5000 евро.