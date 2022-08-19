Водолазы обнаружили в Нарвском заливе две якорные мины и торпеду

«Поскольку во время обеих мировых войн здесь спустили на воду множество мин, в этом случае нельзя открыть якорную зону, не очистив ее предварительно, – сказал глава гидролокационной команды фельдфебель Расмус Пруул. – Мы нашли две немецкие якорные мины времен Второй мировой войны и одну торпеду. На этой неделе завершится картографирование нашей морской акватории, а затем саперы-водолазы погрузятся к обнаруженным нами контактам, чтобы при необходимости обезвредить их».

Работа гидролокационной команды началась на этой неделе в порту Тойла. Прежде всего каждому роботу выделили свою зону ответственности, а затем их спустили в воду. После шестичасовой смены роботы завершили работу и водолазы смогли ввести результаты в компьютер, исследовать зафиксировать вызвавшие интерес объекты.

Фото: Aleksander Espenberg

Для поиска взрывных устройств на морском дне команда использует подводные гидролокаторы REMUS 100, которые позволяют получить подробное изображение морского дна и расположенных на нем объект. За шесть часов один робот успевает исследовать участок площадью в один квадратный километр и погрузиться на глубину до 100 метров. Всего зона ответственности водолазов составляет 16 квадратных километров.