Департамент конкуренции удовлетворил ходатайство AS Tallinna Vesi о повышении цен услуги водоснабжения в среднем на 14 процентов, то есть на 26 центов за кубометр.
Департамент конкуренции удовлетворил ходатайство AS Tallinna Vesi о повышении цен
Новый прейскурант для клиентов в регионе обслуживания Таллинна и Сауэ и для предприятий водоснабжения, расположенных в близлежащих волостях, вступит в силу с 1 октября, сообщило предприятие.
Компания AS Tallinna Vesi обратилась в Департамент конкуренции с ходатайством о корректировки цены услуги водоснабжения 15 августа, департамент утвердил ходатайство 19 августа.
С октября клиенты будут платить за один кубометр воды и канализации 1,87 евро с налогом с оборота, а юридические лица 3,57 евро плюс налог с оборота, для расположенных в близлежащих волостях предприятий водоснабжения цена кубометра воды поднимется до 3,57 плюс налог с оборота, сообщила компания на биржу.
По словам председателя правления Tallinna Vesi Александра Тимофеева, с момента установления нынешней цены услуги водоснабжения цена электроэнергии выросла примерно в 3,5 раза. «В ситуации почти 23% инфляции, когда высокая цена электроэнергии затрагивает все отрасли, нынешняя цена услуги водоснабжения не покрывает все обоснованные затраты. С целью обеспечения качественного и непрерывного обслуживания мы вынуждены ходатайствовать перед Департаментом конкуренции о повышение цены услуги водоснабжения для покрытия затрат», – пояснил он.
Tallinna Vesi ходатайствует о повышении цены услуги водоснабжения в регионе обслуживания Таллинна и Сауэ. В отношении этих регионов в Департамент конкуренции можно подать ходатайство на проведение упрощенной процедуры, поскольку нынешняя цена действует там менее трех лет. Кроме того, Tallinna Vesi также просит изменить оптовую цену для предприятий водоснабжения, расположенных в близлежащих волостях.
Поскольку Закон о коммунальном водоснабжении и канализации предусматривает постепенное уравнивание цен на услуги водоснабжения для частных и юридических лиц, рост цен для частных клиентов в процентном отношении будет выше. При корректировке цены на услуги водоснабжения, помимо цены электроэнергии и требования гармонизации цен, учитывается добавление вступившего в силу в 2022 году компонента платы за надзор, т.е. часть цены услуги водоснабжения составит плата за надзор Департамента конкуренции.
По сообщению компании, Tallinna Vesi последовательно инвестирует в экономичные технологии, которые, среди прочего, помогают смягчить резкий рост цены электроэнергии. «За последние три года мы инвестировали около 60 миллионов евро. Наша цель – в ближайшие годы выполнить ряд крупных инвестиций для снижения затрат на энергию и уменьшения воздействия на окружающую среду», – сказал Тимофеев. Например, компания планирует начать самостоятельно производить на очистных сооружениях электроэнергию из биогаза. В настоящее время биогаз используется для отопления зданий и обогрева в процессе очистки сточных вод», – сказал Тимофеев.
По словам Тимофеева, для экономии затрат на электроэнергию в крупных точках потребления задействованы компенсаторы реактивной энергии. «Недавно мы также внедрили автоматизированную технологию планирования потребления электроэнергии в периоды с более низкими биржевыми ценами», – добавил он.
AS Tallinna Vesi обслуживает более 23 900 частных и коммерческих клиентов, в также 470 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих волостях.