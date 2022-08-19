Департамент конкуренции удовлетворил ходатайство AS Tallinna Vesi о повышении цен

Новый прейскурант для клиентов в регионе обслуживания Таллинна и Сауэ и для предприятий водоснабжения, расположенных в близлежащих волостях, вступит в силу с 1 октября, сообщило предприятие.

Компания AS Tallinna Vesi обратилась в Департамент конкуренции с ходатайством о корректировки цены услуги водоснабжения 15 августа, департамент утвердил ходатайство 19 августа.

С октября клиенты будут платить за один кубометр воды и канализации 1,87 евро с налогом с оборота, а юридические лица 3,57 евро плюс налог с оборота, для расположенных в близлежащих волостях предприятий водоснабжения цена кубометра воды поднимется до 3,57 плюс налог с оборота, сообщила компания на биржу.

По словам председателя правления Tallinna Vesi Александра Тимофеева, с момента установления нынешней цены услуги водоснабжения цена электроэнергии выросла примерно в 3,5 раза. «В ситуации почти 23% инфляции, когда высокая цена электроэнергии затрагивает все отрасли, нынешняя цена услуги водоснабжения не покрывает все обоснованные затраты. С целью обеспечения качественного и непрерывного обслуживания мы вынуждены ходатайствовать перед Департаментом конкуренции о повышение цены услуги водоснабжения для покрытия затрат», – пояснил он.