В Китае тест на коронавирус теперь делают даже рыбе

В Китае даже рыба, выловленная в море, должна теперь проходить тест на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом агентство dpa сообщает в пятницу, 19 августа. Курсирующий в настоящее время в сети видеоролик, где запечатлено, как в порту Сямэня рыбе открывают пасть и ватной палочкой берут оттуда мазок для теста на ковид, вызвал ажиотаж и забавные комментарии в китайском сегменте интернета.

В ответ на запрос dpa представитель департамента здравоохранения Сямэня подтвердил, что в этом портовом городе действительно проводится тестирование на COVID-19 не только возвращающихся с лова рыбаков, но и привезенной ими рыбы. По его словам, такие проверки проходят в соответствии со специальным распоряжением властей района Цзимэй. Документ был издан в конце июля в связи с опасениями по поводу того, что, выходя в море, китайские рыбаки совершают незаконные сделки с рыбаками из других стран, перекупая у них рыбу.

Китайская политика «нулевого ковида»