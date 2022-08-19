Сийм Каллас: Я не бывал в кабинете нынешнего премьер-министра

Сийм Каллас, прибывший первым, сказал, что не был в офисе нынешнего премьер-министра. На вопрос, не был ли он приглашен, Каллас ответил, что сам не выражал желания сделать это. Каллас признался, что в Доме Стенбока мало что изменилось по сравнению с его временем, разве что куда-то переехал большой стол для совещаний.