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Сийм Каллас: Я не бывал в кабинете нынешнего премьер-министра

Улла Лянтс
, журналист
Сийм Каллас: Я не бывал в кабинете нынешнего премьер-министра
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Кая Каллас и Сийм Каллас.
Кая Каллас и Сийм Каллас. Фото: Kermo Benrot

Традиционно накануне дня восстановления независимости в Доме Стенбока собираются бывшие премьер-министры. По этому поводу отсутствовали только зараженный короной Март Лаар и Юри Ратас, который заявил, что занимается другими делами.

Сийм Каллас, прибывший первым, сказал, что не был в офисе нынешнего премьер-министра. На вопрос, не был ли он приглашен, Каллас ответил, что сам не выражал желания сделать это. Каллас признался, что в Доме Стенбока мало что изменилось по сравнению с его временем, разве что куда-то переехал большой стол для совещаний.

На вопрос, насколько сложной он считает нынешнюю ситуацию премьер-министра, Каллас ответил, что более сложной ситуации трудно придумать. «Война не за горами, корона растет и, конечно же, цена на электроэнергию, с которой сейчас борются. Теперь Мартин Хельме тоже в панике и хочет вывести людей на улицы до того, как правительство примет меры поддержки».

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