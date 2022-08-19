Традиционно накануне дня восстановления независимости в Доме Стенбока собираются бывшие премьер-министры. По этому поводу отсутствовали только зараженный короной Март Лаар и Юри Ратас, который заявил, что занимается другими делами.
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Сийм Каллас: Я не бывал в кабинете нынешнего премьер-министра
Сийм Каллас: Я не бывал в кабинете нынешнего премьер-министра
Сийм Каллас, прибывший первым, сказал, что не был в офисе нынешнего премьер-министра. На вопрос, не был ли он приглашен, Каллас ответил, что сам не выражал желания сделать это. Каллас признался, что в Доме Стенбока мало что изменилось по сравнению с его временем, разве что куда-то переехал большой стол для совещаний.
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