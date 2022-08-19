Лауреатами немецко-норвежской премии в области свободы СМИ стали журналисты Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Наталья Гуменюк, Андрей Дубчак, Владислав Есипенко и интернет-издание «Заборона», пишет Deutsche Welle.
Премии Free Media Awards удостоены украинские журналисты
Лауреатами премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe («Премия свободным СМИ в поддержку независимой журналистики в Восточной Европе») за 2022 год стали СМИ и журналисты из Украины. Это фоторепортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка, журналистка Наталья Гуменюк, интернет-издание «Заборона», военный корреспондент Андрей Дубчак и журналист Владислав Есипенко, объявили в пятницу, 19 августа, немецкий фонд Zeit и норвежский фонд Fritt Ord, совместно присуждающие награду с 2009 года.
Мстислав Чернов и Евгений Малолетка документируют развязанную Россией против Украины войну из Мариуполя. Как указало международное жюри, их фотографии, на которых запечатлена бомбардировка мариупольского родильного дома, были использованы почти всеми информационными агентствами.
Журналистка и писательница Наталья Гуменюк была отмечена за свои острые репортажи из Харькова, Бучи и Николаева, которые были опубликованы в таких изданиях, как немецкая газета Die Zeit, американский журнал The Atlantic, британская газета The Guardian, американская газета The Washington Post, и ряде других.
Журналистские расследования и репортажи из зон боестолкновений
Интернет-издание «Заборона» удостоено премии Free Media Awards за свои журналистские расследования, в том числе о правоэкстремистских политических движениях в Украине, России и других постсоветских странах. Военный корреспондент Андрей Дубчак получает награду за свои фото- и видеорепортажи из зон боевых действий. Журналист Владислав Есипенко с прошлого года находится в заключении на аннексированном Россией Крымском полуострове. Есть информация о том, что его пытали электрическим током и заставили сделать ложное признание на российском телевидении.
Отдельного упоминания заслуживают так называемые фиксеры - координаторы из числа местных журналистов, у которых есть много связей, хорошие знания иностранных языков и организаторские способности. Они помогают зарубежным корреспондентам искать информацию, обзаводиться контактами, делают для них переводы и ориентируют на местности. Без их фотографий и статей из Мариуполя, Бучи или Николаева многие иностранные СМИ не смогли бы освещать войну, отметил Мануэль Й. Хартунг (Manuel J. Hartung), председатель правления немецкого фонда Zeit.
Церемония награждения состоится 17 октября в Норвежском Нобелевском институте в Осло.