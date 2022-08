Премии Free Media Awards удостоены украинские журналисты

Лауреатами премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe («Премия свободным СМИ в поддержку независимой журналистики в Восточной Европе») за 2022 год стали СМИ и журналисты из Украины. Это фоторепортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка, журналистка Наталья Гуменюк, интернет-издание «Заборона», военный корреспондент Андрей Дубчак и журналист Владислав Есипенко, объявили в пятницу, 19 августа, немецкий фонд Zeit и норвежский фонд Fritt Ord, совместно присуждающие награду с 2009 года.

Журналистка и писательница Наталья Гуменюк была отмечена за свои острые репортажи из Харькова, Бучи и Николаева, которые были опубликованы в таких изданиях, как немецкая газета Die Zeit, американский журнал The Atlantic, британская газета The Guardian, американская газета The Washington Post, и ряде других.