Премии Free Media Awards удостоены украинские журналисты

Лауреатами премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe («Премия свободным СМИ в поддержку независимой журналистики в Восточной Европе») за 2022 год стали СМИ и журналисты из Украины. Это фоторепортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка, журналистка Наталья Гуменюк, интернет-издание «Заборона», военный корреспондент Андрей Дубчак и журналист Владислав Есипенко, объявили в пятницу, 19 августа, немецкий фонд Zeit и норвежский фонд Fritt Ord, совместно присуждающие награду с 2009 года.

Мстислав Чернов и Евгений Малолетка документируют развязанную Россией против Украины войну из Мариуполя. Как указало международное жюри, их фотографии, на которых запечатлена бомбардировка мариупольского родильного дома, были использованы почти всеми информационными агентствами.

Журналистка и писательница Наталья Гуменюк была отмечена за свои острые репортажи из Харькова, Бучи и Николаева, которые были опубликованы в таких изданиях, как немецкая газета Die Zeit, американский журнал The Atlantic, британская газета The Guardian, американская газета The Washington Post, и ряде других.

Журналистские расследования и репортажи из зон боестолкновений

Интернет-издание «Заборона» удостоено премии Free Media Awards за свои журналистские расследования, в том числе о правоэкстремистских политических движениях в Украине, России и других постсоветских странах. Военный корреспондент Андрей Дубчак получает награду за свои фото- и видеорепортажи из зон боевых действий. Журналист Владислав Есипенко с прошлого года находится в заключении на аннексированном Россией Крымском полуострове. Есть информация о том, что его пытали электрическим током и заставили сделать ложное признание на российском телевидении.

Отдельного упоминания заслуживают так называемые фиксеры - координаторы из числа местных журналистов, у которых есть много связей, хорошие знания иностранных языков и организаторские способности. Они помогают зарубежным корреспондентам искать информацию, обзаводиться контактами, делают для них переводы и ориентируют на местности. Без их фотографий и статей из Мариуполя, Бучи или Николаева многие иностранные СМИ не смогли бы освещать войну, отметил Мануэль Й. Хартунг (Manuel J. Hartung), председатель правления немецкого фонда Zeit.