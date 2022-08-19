Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 19 августа: в каком состоянии нарвский танк добрался до Таллинна и репортаж с тренировки по пляжной йоге
Сегодня в выпуске:
- Бывший нарвский танк-монумент теперь стал экспонатом Эстонского военного музея. В каком состоянии военная машина добралась до Виймси и насколько высок интерес к ней со стороны посетителей.
- Департамент здоровья ожидает с осени рост заболеваемости ковидом. В случае войны государство сможет отбирать люксовые внедорожники у их владельцев.
- Шокирующие результаты журналистского расследования украинских коллег. Пока в их стране война, депутаты Верховной Рады ведут шикарную жизнь в Монако.
- В Эстонии уже в который раз проходит рейв-фестиваль, а в этом году он посвящен культуре Арабских стран, а точнее Марокко. Узнаем, чем готовы порадовать зрителей организаторы фестиваля.
- Почему в Британии остановились поезда, зачем в Японии молодежь заставляют пить алкоголь и как отдыхает в кругу друзей премьер Финляндии Санна Марин.
- Как привести в порядок и тело и душу, расслабиться и набраться сил под руководством специалистов, узнала наш корреспондент. На столичном пляже Штрооми проходят традиционные занятия по йоге.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 19 августа.