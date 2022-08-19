«Новости в 7» за 19 августа: в каком состоянии нарвский танк добрался до Таллинна и репортаж с тренировки по пляжной йоге

Сегодня в выпуске:

- Бывший нарвский танк-монумент теперь стал экспонатом Эстонского военного музея. В каком состоянии военная машина добралась до Виймси и насколько высок интерес к ней со стороны посетителей.

- Департамент здоровья ожидает с осени рост заболеваемости ковидом. В случае войны государство сможет отбирать люксовые внедорожники у их владельцев.

- Шокирующие результаты журналистского расследования украинских коллег. Пока в их стране война, депутаты Верховной Рады ведут шикарную жизнь в Монако.

- В Эстонии уже в который раз проходит рейв-фестиваль, а в этом году он посвящен культуре Арабских стран, а точнее Марокко. Узнаем, чем готовы порадовать зрителей организаторы фестиваля.

- Почему в Британии остановились поезда, зачем в Японии молодежь заставляют пить алкоголь и как отдыхает в кругу друзей премьер Финляндии Санна Марин.

- Как привести в порядок и тело и душу, расслабиться и набраться сил под руководством специалистов, узнала наш корреспондент. На столичном пляже Штрооми проходят традиционные занятия по йоге.