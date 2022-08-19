Регистрация новых компаний в ЕС снизилась, а банкротсв стало больше

Как сообщает Eurostat, с начала года количество регистраций новых предприятий сократилось, упав на 2,3% в первом квартале по сравнению с последним кварталом 2021 года, в то же время во втором квартале прошого года количество регистраций было выше, чем в 2019 году.

Численность банкротств растет четыре квартала подряд начиная с третьего квартала 2021 года. В то же время во втором квартале прошлого года количество банкротств сократилось на 11 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.

Количество банкротств увеличилось во всех отраслях, кроме строительства и информации и связи, где показатель снизился на 12 и 4 процента. При этом количество банкротств увеличилось на 16 процентов в транспортно-складской сфере и на 12 процентов в сфере образования, здравоохранения и социальной деятельности.