Во втором квартале этого года количество зарегистрированных новых компаний в Европейском союзе снизилось на 1,2 процента, а количество банкротств выросло на 2,2 процента.
Регистрация новых компаний в ЕС снизилась, а банкротсв стало больше
Как сообщает Eurostat, с начала года количество регистраций новых предприятий сократилось, упав на 2,3% в первом квартале по сравнению с последним кварталом 2021 года, в то же время во втором квартале прошого года количество регистраций было выше, чем в 2019 году.
Численность банкротств растет четыре квартала подряд начиная с третьего квартала 2021 года. В то же время во втором квартале прошлого года количество банкротств сократилось на 11 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
Количество банкротств увеличилось во всех отраслях, кроме строительства и информации и связи, где показатель снизился на 12 и 4 процента. При этом количество банкротств увеличилось на 16 процентов в транспортно-складской сфере и на 12 процентов в сфере образования, здравоохранения и социальной деятельности.
Однако количество банкротств в большинстве секторов было ниже, чем до пандемии. Единственными исключениями были транспортно-складской сектор и сектор общественного питания. Наибольшее снижение числа банкротств по сравнению с допандемическим периодом произошло в промышленности, строительстве, связи и информационно-торговой сфере.