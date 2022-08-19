Макрон: Путин согласен, чтобы эксперты МАГАТЭ проехали на Запорожскую АЭС через линию фронта

В последний раз, согласно официальным данным, Путин и Макрон говорили по телефону 28 мая, а до этого - 3 мая. В первые же несколько недель войны в Украине Макрон вел регулярные телефонные переговоры с Путиным, призывая того остановить боевые действия.

Пресс-служба Кремля сообщила о разговоре, когда в Сочи проходила встреча Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Что сказали в Кремле

В Москве, как обычно, подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Согласно сообщению Кремля, он был посвящен ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российских войск.

Путин заявил Макрону, что «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы». Украина утверждает, что российские войска сами обстреливают станцию, чтобы обвинить в этом Киев.

Оба президента, подчеркивается в кремлевском сообщении, отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, а Путин заявил, что российская сторона готова оказать инспекторам агентства необходимое содействие.

Также Путин упомянул о приглашении экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию в Еленовке, где конце июля в результате взрыва погибло более полусотни украинских военнопленных.

Что сказали в Елисейском дворце