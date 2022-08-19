Вскрытие установило причину смерти мужчины, чье тело было найдено на пляже Пирита

31 июля в 15:45 в центр тревоги поступило сообщение, что 35-летний гражданин Индии прыгнул в воду с яхты недалеко от пляжа Пикакари в Таллинне и больше не вернулся на поверхность. В тот же день были проведены масштабные поиски, но, к сожалению, мужчину не нашли.