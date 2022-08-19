Пт, 19.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Вскрытие установило причину смерти мужчины, чье тело было найдено на пляже Пирита

rus.postimees.ee
Вскрытие установило причину смерти мужчины, чье тело было найдено на пляже Пирита
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
31 июля были проведены масштабные поиски, но, к сожалению, мужчину не нашли.
31 июля были проведены масштабные поиски, но, к сожалению, мужчину не нашли. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Несколько недель назад на пляже Пирита было найдено тело мужчины. Вскрытие показало, что причиной смерти стало утопление.

Тело мужчины было найдено 10 августа примерно в 100 метрах от берега пляжа Пирита.

31 июля в 15:45 в центр тревоги поступило сообщение, что 35-летний гражданин Индии прыгнул в воду с яхты недалеко от пляжа Пикакари в Таллинне и больше не вернулся на поверхность. В тот же день были проведены масштабные поиски, но, к сожалению, мужчину не нашли.

Ключевые слова
Наверх