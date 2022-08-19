Несколько недель назад на пляже Пирита было найдено тело мужчины. Вскрытие показало, что причиной смерти стало утопление.
Вскрытие установило причину смерти мужчины, чье тело было найдено на пляже Пирита
Вскрытие установило причину смерти мужчины, чье тело было найдено на пляже Пирита
Тело мужчины было найдено 10 августа примерно в 100 метрах от берега пляжа Пирита.
31 июля в 15:45 в центр тревоги поступило сообщение, что 35-летний гражданин Индии прыгнул в воду с яхты недалеко от пляжа Пикакари в Таллинне и больше не вернулся на поверхность. В тот же день были проведены масштабные поиски, но, к сожалению, мужчину не нашли.