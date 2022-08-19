В пятницу в 17.50 на пешеходном переходе у дома нр.6 по улице Май в Пярну произошло ДТП: столкнулись черный легковой автомобиль Mercedes-Benz и самокат с надписью Bolt.
В Пярну столкнулись автомобиль Mercedes-Benz и самокат
Полиция ищет свидетелей!
В Пярну столкнулись автомобиль Mercedes-Benz и самокат
Участники дорожно-транспортного происшествия пообщались друг с другом после аварии, но поскольку человеку на самокате никакой помощи не понадобилось, оба транспортных средства продолжили свой путь.
Полиция начала выяснять обстоятельства ДТП и просит водителя, участвовавшего в описанном ДТП, а также свидетелей аварии связаться с полицией по телефону 50 99 531 или по электронной почте jaanus.koort.@politsei.ee.
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