В Пярну столкнулись автомобиль Mercedes-Benz и самокат

Участники дорожно-транспортного происшествия пообщались друг с другом после аварии, но поскольку человеку на самокате никакой помощи не понадобилось, оба транспортных средства продолжили свой путь.

Полиция начала выяснять обстоятельства ДТП и просит водителя, участвовавшего в описанном ДТП, а также свидетелей аварии связаться с полицией по телефону 50 99 531 или по электронной почте jaanus.koort.@politsei.ee.