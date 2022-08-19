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Не вернувшиеся вовремя в тюрьму открытого типа заключенные найдены

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Не вернувшиеся вовремя в тюрьму открытого типа заключенные найдены
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Тюрьма. Снимок иллюстративный.
Тюрьма. Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

В пятницу заключенные из тюрьмы открытого типа, 42-летний Райн Ряак и 40-летний Теро Таннебаум, не вернулись с работы в тюрьму.

В субботу, 20 августа, сотрудники тюремной службы в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны нашли Райна Ряэка и Теро Таннебаума, которые ранее вовремя не вернулись в тюрьму открытого типа. Заключенных доставили обратно в тюрьму.

В тюрьме открытого типа заключенные могут работать вне тюрьмы в течение дня, но по вечерам должны возвращаться в место заключения.

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