Не вернувшиеся вовремя в тюрьму открытого типа заключенные найдены

В субботу, 20 августа, сотрудники тюремной службы в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны нашли Райна Ряэка и Теро Таннебаума, которые ранее вовремя не вернулись в тюрьму открытого типа. Заключенных доставили обратно в тюрьму.