К торговому центру Emporia на юго-западе Мальмё стянуты значительные силы шведской полиции. По данным газеты Sydsvenskan, предполагаемый стрелок задержан, пишет Deutsche Welle.
Два человека пострадали при стрельбе в торговом центре в Мальмё
В торговом центре Emporia на юго-западе Мальмё, третьего по величине города Швеции, вечером в пятницу, 19 августа, прозвучали выстрелы. К месту происшествия стянуты значительные силы полиции. Правоохранительные органы опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения. Район ТЦ оцеплен, сообщают стражи порядка в Twitter.
По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали два человека. По информации газеты Sydsvenskan, пострадавшие - мужчина и женщина. Издание пишет, что задержан подозреваемый, ему 15 лет. Как передал телеканал TV4, люди слышали около 20 выстрелов.
По сведениям полиции, непосредственная угроза для населения устранена. Тем не менее стражи порядка просят граждан воздержаться от посещения торгового центра, поскольку на месте происшествия работают полицейские. На данный момент инцидент рассматривается как связанный с криминальной средой.