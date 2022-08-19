Два человека пострадали при стрельбе в торговом центре в Мальмё.

В торговом центре Emporia на юго-западе Мальмё, третьего по величине города Швеции, вечером в пятницу, 19 августа, прозвучали выстрелы. К месту происшествия стянуты значительные силы полиции. Правоохранительные органы опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения. Район ТЦ оцеплен, сообщают стражи порядка в Twitter.

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали два человека. По информации газеты Sydsvenskan, пострадавшие - мужчина и женщина. Издание пишет, что задержан подозреваемый, ему 15 лет. Как передал телеканал TV4, люди слышали около 20 выстрелов.