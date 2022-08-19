Сегодня Керсти Кальюлайд посетила городскую управу, совет и несколько общин Нарвы. Среди прочего, Кальюлайд встретилась с молодежью из организации «Витатийм», посетила «Ваба лава» и дачные участки.
Керсти Кальюлайд из Нарвы: после перемещения танка в воздухе витает испуг и грусть
«Перенос нарвского танка было правильным решением. Однако мы должны понимать, что в результате этого в воздухе Нарвы действительно присутствует некоторая доля испуга, довольно много грусти. Это искренние чувства», – сказала Кальюлайд после встречи с местными жителями.
«К счастью, сегодня я убедилась, что жители Нарвы осмеливаются показывать свои эмоции и даже обсуждать их. Тот факт, что люди готовы поделиться своими опасениями, уже показывает, что мы можем преодолеть эту озабоченность, но для этого нужно работать. Сотрудничество», – подчеркнула Кальюлайд.
«Тогда давайте поговорим друг с другом. Это не так сложно. Местные жители готовы рассказать о своих ранах. Так что давайте также будем готовы объяснить, почему некоторые символы так болезненны для нас, особенно сейчас. Танк, очередной советский памятник или что-то еще. Да, в книгах по истории обо всем этом говорится, но наши рассказы – это больше, чем факты. Напряженность нельзя снять, если мы попытаемся снова позабыть это», – добавила Кальюлайд.