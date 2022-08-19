Керсти Кальюлайд из Нарвы: после перемещения танка в воздухе витает испуг и грусть

«Перенос нарвского танка было правильным решением. Однако мы должны понимать, что в результате этого в воздухе Нарвы действительно присутствует некоторая доля испуга, довольно много грусти. Это искренние чувства», – сказала Кальюлайд после встречи с местными жителями.

«К счастью, сегодня я убедилась, что жители Нарвы осмеливаются показывать свои эмоции и даже обсуждать их. Тот факт, что люди готовы поделиться своими опасениями, уже показывает, что мы можем преодолеть эту озабоченность, но для этого нужно работать. Сотрудничество», – подчеркнула Кальюлайд.