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В Куремаа в субботу пройдет фестиваль чеснока

BNS
В Куремаа в субботу пройдет фестиваль чеснока
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Фестиваль чеснока.
Фестиваль чеснока. Фото: Sille Annuk/Postimees Grupp

На берегу озера в Куремаа в субботу пройдет фестиваль чеснока, куда организаторы обещают привезти на продажу несколько десятков тонн чеснока и где будет выявлен самый большой чеснок в Эстонии.

В прошлом крупнейшими поставщиками чеснока были полеводы Пыльтсамаа и Пыльвамаа. В этом году будет больше производителей и из Ляэне-Вирумаа.

По словам члена оргкомитета фестиваля Рауля Соодла, урожай чеснока в этом году хороший. «Если в 2020 году мероприятие вообще отменили из-за коронавируса, то в прошлом году нам пришлось учитывать серьезные ограничения – нужно было спрашивать у посетителей предъявление сертификата по коронавирусу, а не имевшим его проводить экспресс-тестирование на месте. В этом году такого нет, можно чувствовать себя свободно и наслаждаться прекрасным летним днем», – отметил Соодла.

На месте можно будет попробовать различные блюда на основе чеснока, а в конце дня на глазах у зрителей состоится избрание самого крупного в Эстонии чеснока. Будут на празднике и музыкальные развлечения.

Первый фестиваль чеснока прошел в Йыгева в 2008 году. Через несколько лет мероприятие перебралось в Юленурме неподалеку от Тарту. В 2017 году Союз земледельцев Йыгевамаа вернул мероприятие в свой уезд, и с тех пор местом встречи является Куремаа.

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