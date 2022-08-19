В Куремаа в субботу пройдет фестиваль чеснока

В прошлом крупнейшими поставщиками чеснока были полеводы Пыльтсамаа и Пыльвамаа. В этом году будет больше производителей и из Ляэне-Вирумаа.

По словам члена оргкомитета фестиваля Рауля Соодла, урожай чеснока в этом году хороший. «Если в 2020 году мероприятие вообще отменили из-за коронавируса, то в прошлом году нам пришлось учитывать серьезные ограничения – нужно было спрашивать у посетителей предъявление сертификата по коронавирусу, а не имевшим его проводить экспресс-тестирование на месте. В этом году такого нет, можно чувствовать себя свободно и наслаждаться прекрасным летним днем», – отметил Соодла.

На месте можно будет попробовать различные блюда на основе чеснока, а в конце дня на глазах у зрителей состоится избрание самого крупного в Эстонии чеснока. Будут на празднике и музыкальные развлечения.