В Эстонии отмечают День восстановления независимости

В честь Дня восстановления независимости Эстонии по всей стране вывешены государственные флаги.

Флаги вывешиваются на всех государственных и муниципальных учреждениях, все публично-правовые юридические лица также вывешивают флаги.

Флаги вывешиваются на рассвете и спускаются с заходом солнца. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.

Государственные флаги вывешиваются на всех жилых домах, коммерческих и офисных зданиях.

По случаю 31-й годовщины восстановления независимости сегодня башня Длинный Герман открыта для посещения.

На башню можно будет подняться с 11:00–17:00. Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Число билетов ограничено.

День начнется в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20-го августа на склоне холма Тоомпеа. С речью выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме. Цветы от имени Рийгикогу возложит спикер парламента Юри Ратас. В церемонии также примут участие президент Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас.

В полдень в Белом зале замка Тоомпеа начнется традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа. С приветственным словом к присутствующим обратятся спикер Рийгикогу Юри Ратас и премьер-министр Кая Каллас. С речью, посвященной этому дню, выступит член клуба Йоханнес Кассь.

Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые входили в избранный в 1990 году Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонии.

Прямую трансляцию президентского приема смотрите здесь.