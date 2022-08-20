Компания Apple предупреждает своих клиентов о том, что на некоторых устройствах обнаружена серьезная брешь в системе безопасности. Такой iPhone можно взломать извне, перехватив управление, и скачать или стереть его содержимое.
Apple предупреждает: содержимое вашего айфона сможет увидеть кто угодно
Apple предупреждает: содержимое вашего айфона сможет увидеть кто угодно
В Apple сообщили, что случаи взлома айфонов уже были. Поэтому специалисты по информационной безопасности призывают немедленно обновить софт на устройствах типа iPhone 6S и выше, iPad 5-го поколения и выше, iPad Air 2, iPad Mini 4 и выше, все модели iPad Pro и в компьютерах Mac после предыдущего обновления, передает портал «Детали».
Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре правительства США фактически продублировало предостережение Apple. Оно предупредило, что злоумышленники могут использовать одну из уязвимостей, чтобы получить контроль над вашим устройством. Программное обеспечение на устройствах указанных моделей должно быть обновлено как можно скорее.
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