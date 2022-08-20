Apple предупреждает: содержимое вашего айфона сможет увидеть кто угодно

В Apple сообщили, что случаи взлома айфонов уже были. Поэтому специалисты по информационной безопасности призывают немедленно обновить софт на устройствах типа iPhone 6S и выше, iPad 5-го поколения и выше, iPad Air 2, iPad Mini 4 и выше, все модели iPad Pro и в компьютерах Mac после предыдущего обновления, передает портал «Детали».