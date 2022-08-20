В субботу, 20 августа, в Эстонии отмечается День восстановления независимости. По случаю 31-й годовщины состоялся президентский прием в Розовом саду Кадриорга.
Фото и видео ⟩ В Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием по случаю годовщины восстановления независимости Эстонии
В Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием по случаю годовщины восстановления независимости Эстонии
31 год назад, 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».