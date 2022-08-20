В субботу, 20 августа, в Эстонии отмечается День восстановления независимости. По случаю 31-й годовщины вечером состоится президентский прием в Розовом саду Кадриорга. Postimees будет вести прямую трансляцию.
Прямая трансляция и фото ⟩ Президентский прием по случаю годовщины восстановления независимости
Президентский прием по случаю годовщины восстановления независимости
31 год назад, 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».