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Удар по Эстонии: всемирно известное рейтинговое агентство негативно оценивает будущее страны

BNS
Удар по Эстонии: всемирно известное рейтинговое агентство негативно оценивает будущее страны
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Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

Рейтинговое агентство Fitch в пятницу, 19 августа, понизило долгосрочный рейтинг Эстонии на стабильно негативный.

В то же время Fitch сохранило ранее присвоенный Эстонии высокий уровень AA-.

В переданном Fitch для BNS сообщении указывается в числе понижения перспектив и то обстоятельство, что война в Украине оказывает негативное воздействие на экономику Эстонии в среднесрочном плане.

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