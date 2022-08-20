Удар по Эстонии: всемирно известное рейтинговое агентство негативно оценивает будущее страны

В то же время Fitch сохранило ранее присвоенный Эстонии высокий уровень AA-.

В переданном Fitch для BNS сообщении указывается в числе понижения перспектив и то обстоятельство, что война в Украине оказывает негативное воздействие на экономику Эстонии в среднесрочном плане.