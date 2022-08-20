Рейтинговое агентство Fitch в пятницу, 19 августа, понизило долгосрочный рейтинг Эстонии на стабильно негативный.
Удар по Эстонии: всемирно известное рейтинговое агентство негативно оценивает будущее страны
Удар по Эстонии: всемирно известное рейтинговое агентство негативно оценивает будущее страны
В то же время Fitch сохранило ранее присвоенный Эстонии высокий уровень AA-.
В переданном Fitch для BNS сообщении указывается в числе понижения перспектив и то обстоятельство, что война в Украине оказывает негативное воздействие на экономику Эстонии в среднесрочном плане.