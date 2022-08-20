Галерея ⟩ День восстановления независимости начался с поминальной церемонии

По случаю 31-й годовщины восстановления независимости сегодня башня Длинный Герман открыта для посещения. На башню можно будет подняться с 11:00–17:00. Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Число билетов ограничено.