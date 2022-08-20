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Галерея ⟩ День восстановления независимости начался с поминальной церемонии

rus.postimees.ee
День восстановления независимости начался с поминальной церемонии
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Сегодня исполняется 31 год с момента восстановления независимости Эстонской Республики. Мероприятия по случаю годовщины начались в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20-го августа на склоне холма Тоомпеа.

По случаю 31-й годовщины восстановления независимости сегодня башня Длинный Герман открыта для посещения. На башню можно будет подняться с 11:00–17:00. Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Число билетов ограничено.

В полдень в Белом зале замка Тоомпеа начнется традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа. С приветственным словом к присутствующим обратятся спикер Рийгикогу Юри Ратас и премьер-министр Кая Каллас. С речью, посвященной этому дню, выступит член клуба Йоханнес Кассь.

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