СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Скажи, что значит Эстония для тебя?

В ушах звон от тишины, прерываемый покачиванием столетних сосен. Осторожно, не наступите на дарящие нежный вкус черничные колонии. На коре старого дерева потертость и плотный мех – тут был медведь. Выходите к реке, а там большие валуны – они помнят давно погибшие поколения, которые воздавали здесь дары своим языческим богам. Это место особой энергии и покоя. Эстония – это девственный лес.

От столицы до границы – около трех часов езды. Ты даже не замечаешь, как быстро она кончается. Подлетая к Таллиннскому аэропорту имени Леннарта Мери, можешь уместить наш Таллинн на ладони. Так мало земли, но какое буйство жизни! От «эстонской Ривьеры» на приозерных холмах Вильянди до пограничной энергии нарвского речного променада. От речной гармонии университетского Тарту до обжитых спальников Таллинна. От ухоженных садов деревянного Каламая всего в километре от сердца столицы до полузаброшенных домов в бедной глубинке... Эстония – это невероятно компактное разнообразие жизни природы и человека.