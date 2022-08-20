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Фото ⟩ Просто совпадение? За один день крупные пожары вспыхнули в трех домах

Трийн Лойде
Просто совпадение? За один день крупные пожары вспыхнули в трех домах
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За один день сгорели три дома. Первым – рано утром в четверг – загорелся этот дом. Во втором пожар вспыхнул днем, а в третьем – вечером. Все они находятся в одном уезде.
За один день сгорели три дома. Первым – рано утром в четверг – загорелся этот дом. Во втором пожар вспыхнул днем, а в третьем – вечером. Все они находятся в одном уезде. Фото: Kenno Soo

В четверг, 18 августа, в одном уезде произошло три крупных пожара. В одном пожаре погиб человек, в другом собака, в третьем никто не пострадал. Во всех пожарах серьезно пострадало имущество. По данным Спасательного департамента, между этими происшествиями нет никакой связи, а то, что в один день произошло три пожара, – совпадение. 

Рано утром в четверг, вскоре после пяти часов, в Центр тревоги поступило сообщение, что загорелся одноэтажный многоквартирный дом. Во время работ по тушению спасатели, к сожалению, также обнаружили мертвого мужчину, который проживал в одной из трех квартир дома. Окончательно пожар удалось потушить к восьми часам утра.

Руководитель отдела профилактики Лыунаского спасательного центра Спасательного департамента Арви Уусталу сказал, что этот многоквартирный дом и погибший в огне житель дома попали в поле зрения департамента еще в 2018 году, когда спасатели проводили там домашние консультации.

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