Фото ⟩ Просто совпадение? За один день крупные пожары вспыхнули в трех домах

За один день сгорели три дома. Первым – рано утром в четверг – загорелся этот дом. Во втором пожар вспыхнул днем, а в третьем – вечером. Все они находятся в одном уезде.

В четверг, 18 августа, в одном уезде произошло три крупных пожара. В одном пожаре погиб человек, в другом собака, в третьем никто не пострадал. Во всех пожарах серьезно пострадало имущество. По данным Спасательного департамента, между этими происшествиями нет никакой связи, а то, что в один день произошло три пожара, – совпадение.