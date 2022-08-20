Каллас не поддержала призыв профессора к уходу с биржи электроэнергии

По словам премьер-министра Каи Каллас, если взглянуть на страны Балтии, то в вопросе производства электроэнергии карты находятся в руках у Эстонии, но на территории Латвии располагается газохранилище, а у Литвы есть жидкое топливо и соответствующее преимущество, которого у нас нет. «Мы очень зависим друг от друга», – приводят слова главы правительства радионовости ERR.