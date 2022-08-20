Профессор энергетических технологий Таллиннского технического университета Алар Конист призывает Эстонию покинуть биржу электроэнергии, но премьер-министр страны, лидер Партии реформ Кая Каллас эту идею не поддерживает, пишет rus.err.ee.
Каллас не поддержала призыв профессора к уходу с биржи электроэнергии
Каллас не поддержала призыв профессора к уходу с биржи электроэнергии
По словам премьер-министра Каи Каллас, если взглянуть на страны Балтии, то в вопросе производства электроэнергии карты находятся в руках у Эстонии, но на территории Латвии располагается газохранилище, а у Литвы есть жидкое топливо и соответствующее преимущество, которого у нас нет. «Мы очень зависим друг от друга», – приводят слова главы правительства радионовости ERR.
Каллас подчеркнула, что если Эстония проявит эгоизм на рынке электроэнергии, ответом будет дефицит газа и жидкого топлива, в которых мы тоже нуждаемся. «Это очень сложное уравнение, не имеющее простого решения», – добавила она.
Ключевые слова