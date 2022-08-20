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Требует два миллиарда евро: финская энергетическая компания будет судиться с «Росатомом»

rus.postimees.ee
Требует два миллиарда евро: финская энергетическая компания будет судиться с «Росатомом»
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Фото: Shutterstock

Финская энергетическая компания Fennovoima намерена начать судебное разбирательство против российского «Росатома», заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat исполнительный директор компании Йоаким Спект.

Йоаким Спект сообщает, что Fennovoima уже обратилась в арбитражный суд с иском, передает Yle.

В общей сложности финская компания требует от «Росатома» порядка двух миллиардов евро.

Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви». В качестве причин компания называет значительные задержки и неспособность  «Росатома» завершить проект атомной электростанции.

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