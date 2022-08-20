Финская энергетическая компания Fennovoima намерена начать судебное разбирательство против российского «Росатома», заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat исполнительный директор компании Йоаким Спект.
Требует два миллиарда евро: финская энергетическая компания будет судиться с «Росатомом»
Требует два миллиарда евро: финская энергетическая компания будет судиться с «Росатомом»
Йоаким Спект сообщает, что Fennovoima уже обратилась в арбитражный суд с иском, передает Yle.
В общей сложности финская компания требует от «Росатома» порядка двух миллиардов евро.
Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви». В качестве причин компания называет значительные задержки и неспособность «Росатома» завершить проект атомной электростанции.
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