Нашествие: откуда на пляжах Балтийского моря столько медуз?

Выброшенные на берег медузы – это вид аурелия (Aurelia aurita), в народе их называют ушастыми медузами. Аурелия – единственная широко распространенная медуза в Балтийском море, для остальных видов в нашем море слишком низкая соленость. Аурелии безопасны для человека: как и у всех медуз, у аурелий есть книдоциты, но от соприкосновения с ушастой медузой ничего страшного не произойдет. Легкая реакция может возникнуть лишь в случае, если кожа человека уже повреждена.

Медузы попадают на берег при попутных ветрах и течениях, самостоятельно преодолевать большие расстояния они не могут. К концу лета они становятся большими, заметными, и могут массово скапливаться на пляже при благоприятных обстоятельствах. Медузы пробираются к нашим берегам каждый год, но в некоторые годы их значительно больше.