Если вы не упускаете шанс провести последние жаркие дни уходящего лета на пляже, значит уже точно успели удивиться, подойдя ближе к воде на любом морском берегу Таллинна. Почему пляжи Балтийского моря кишат медузами и опасны ли они для человека объясняет ведущий специалист отдела дикой природы Агентства окружающей среды Рауно Калда.
Нашествие: откуда на пляжах Балтийского моря столько медуз?
Выброшенные на берег медузы – это вид аурелия (Aurelia aurita), в народе их называют ушастыми медузами. Аурелия – единственная широко распространенная медуза в Балтийском море, для остальных видов в нашем море слишком низкая соленость. Аурелии безопасны для человека: как и у всех медуз, у аурелий есть книдоциты, но от соприкосновения с ушастой медузой ничего страшного не произойдет. Легкая реакция может возникнуть лишь в случае, если кожа человека уже повреждена.
Медузы попадают на берег при попутных ветрах и течениях, самостоятельно преодолевать большие расстояния они не могут. К концу лета они становятся большими, заметными, и могут массово скапливаться на пляже при благоприятных обстоятельствах. Медузы пробираются к нашим берегам каждый год, но в некоторые годы их значительно больше.
Опасности для купающихся аурелия не представляет. Медузы, выброшенные на берег осенью, погибают. В природе аурелии не живут больше полугода, а особи, которых вы встретите в следующем году, — это новое поколение. Неразумно ловить медуз, плавающих в воде, так как они могут пораниться: их тело очень мягкое и студенистое, их нельзя трогать и вынимать из воды.