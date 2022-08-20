Сегодня американский эсминец USS Paul Ignatius в рамках запланированного визита пришвартовался в таллиннском порту Ванасадам, сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии.
Фото ⟩ Военный корабль США прибыл в Эстонию
«Я очень рад возможности доставить корабль и нашу команду в Таллинн, чтобы продолжить развитие тесного сотрудничества с Эстонией и Силами обороны Эстонии, – сказал командир Paul Ignatius капитан-лейтенант Аарон Арки. – Таллинн – наш первый визит в порт на Балтийском море, и мы заинтересованы в том, чтобы познакомиться с богатой культурой региона. Я с нетерпением жду встречи с гостями на борту Paul Ignatius и благодарен за эту возможность».
Во время визита в порт экипаж корабля организует прием на борту для представителей ВМС Эстонии, стран Балтии и правительства.
Присутствие корабля в Балтийском море демонстрирует неизменную приверженность ВМС США коллективной обороне европейского региона и укрепляет отношения между США и Эстонией.
Во время нахождения в порту корабль с моря охраняют катера ВМС Эстонии, периметр охраняет военная полиция, а также свой вклад внесут служащие морской дивизии Таллиннской дружины Кайтселийта.
Визит американского корабля Paul Ignatius является уже третьим визитом американского корабля в Эстонию в этом году. Таллинн ранее посещали в начале августа USS Gunston Hall и в мае USS Kearsarge.