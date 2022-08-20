Фото ⟩ Военный корабль США прибыл в Эстонию

«Я очень рад возможности доставить корабль и нашу команду в Таллинн, чтобы продолжить развитие тесного сотрудничества с Эстонией и Силами обороны Эстонии, – сказал командир Paul Ignatius капитан-лейтенант Аарон Арки. – Таллинн – наш первый визит в порт на Балтийском море, и мы заинтересованы в том, чтобы познакомиться с богатой культурой региона. Я с нетерпением жду встречи с гостями на борту Paul Ignatius и благодарен за эту возможность».