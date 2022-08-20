Каллас: 31 год назад я слушала о приближающихся танках и боялась, что больше не увижу родителей

«Я была подростком 31 год назад и хорошо помню события и тревогу, связанные с обретением независимости. Мои родители отправили меня к бабушке с дедушкой в Вильянди, и, хотя они старались уберечь меня от тревожных новостей, я старалась черпать информацию отовсюду, где только могла. Помню, как сидела на лестнице, слушала новости о приближающихся к Таллинну танках и боялась, что больше никогда не увижу своих родителей. Мужество и стремление к свободе эстонского народа победили, и в этот день, ровно 31 год назад, Эстония вновь стала свободной.

Символично, что на этой неделе мы наконец перевезли один из танков в музей. Танк – это орудие убийства, и танки, которые 31 год назад двинулись в сторону Таллинна, ехали, чтобы напугать наш народ, продемонстрировать силу и показать, кто здесь хозяин.

В прошлом году молодежь писала мне множество писем по случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии. В них отразилось много ностальгии и грусти от того, что они не смогли принять непосредственное участие в событиях 1991 года. В то же время они не знают, что значит жить без свободы. Я прочла эти письма и подумала: здорово, что наша молодежь воспринимает свободу как должное. Те, кто родился в свободной Эстонии, другой жизни не знают, это та же молодежь, что и в Западной Европе. Однако 24 февраля этого года, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, знакомая тревога и страхи, связанные с войной, охватили даже тех молодых людей, которые только читали о временах без свободы в учебниках истории.

Ты начинаешь ценить свободу, когда у тебя ее отнимают. Я из поколения, которое жило без свободы. Я помню время без свободы и поэтому ценю свободу, которую мы сейчас имеем. Мы должны сделать все, чтобы это продолжалось.