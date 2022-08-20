«Мужество и стремление к свободе эстонского народа победили, и в этот день, ровно 31 год назад, Эстония вновь стала свободной»: Кая Каллас делится в Facebook своей историей по поводу восстановления независимости Эстонии.
Каллас: 31 год назад я слушала о приближающихся танках и боялась, что больше не увижу родителей
«Я была подростком 31 год назад и хорошо помню события и тревогу, связанные с обретением независимости. Мои родители отправили меня к бабушке с дедушкой в Вильянди, и, хотя они старались уберечь меня от тревожных новостей, я старалась черпать информацию отовсюду, где только могла. Помню, как сидела на лестнице, слушала новости о приближающихся к Таллинну танках и боялась, что больше никогда не увижу своих родителей. Мужество и стремление к свободе эстонского народа победили, и в этот день, ровно 31 год назад, Эстония вновь стала свободной.
Символично, что на этой неделе мы наконец перевезли один из танков в музей. Танк – это орудие убийства, и танки, которые 31 год назад двинулись в сторону Таллинна, ехали, чтобы напугать наш народ, продемонстрировать силу и показать, кто здесь хозяин.
В прошлом году молодежь писала мне множество писем по случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии. В них отразилось много ностальгии и грусти от того, что они не смогли принять непосредственное участие в событиях 1991 года. В то же время они не знают, что значит жить без свободы. Я прочла эти письма и подумала: здорово, что наша молодежь воспринимает свободу как должное. Те, кто родился в свободной Эстонии, другой жизни не знают, это та же молодежь, что и в Западной Европе. Однако 24 февраля этого года, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, знакомая тревога и страхи, связанные с войной, охватили даже тех молодых людей, которые только читали о временах без свободы в учебниках истории.
Ты начинаешь ценить свободу, когда у тебя ее отнимают. Я из поколения, которое жило без свободы. Я помню время без свободы и поэтому ценю свободу, которую мы сейчас имеем. Мы должны сделать все, чтобы это продолжалось.
Большое спасибо 69 членам Клуба 20 августа, которые осмелились принять решение проголосовать за независимость Эстонии 31 год назад и твердо стояли на своем. С тех пор у нас вновь появилась возможность строить свободную Эстонию, а у нашей молодежи – воспринимать свободу как должное. Со своей стороны обещаю, что мы сделаем все возможное для сохранения этой свободы», – пишет премьер-министр Кая Каллас.