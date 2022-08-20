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Эстония занимает третье место в ЕС по количеству утопленников

BNS
Эстония занимает третье место в ЕС по количеству утопленников
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Ссылаясь на статистику 2017 года, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет, что по соотношению несчастных случаев на воде со смертельных исходом, страны Балтии входят в тройку лидеров ЕС, а Эстония занимает третье место.

По данным Евростата, в 2017 году в ЕС утонуло 5100 человек. В Латвии на 100 000 жителей приходилось 5,6 смертей, в Литве – 4,8, а в Эстонии — 3,2. В Германии это соотношение составляло 0,6.

К счастью, согласно предварительной статистике Спасательного департамента, в этом году в Эстонии утонуло в два раза меньше людей, чем в прошлом году. С начала января по конец июля утонуло 18 человек, в то время как за аналогичный период прошлого года утонуло 40 человек. 

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