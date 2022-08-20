Гутерриш: Российское зерно и удобрения должны беспрепятственно поступать на рынок

«Важно, чтобы все правительства и частный сектор работали вместе, чтобы вывести продукцию на рынок», – сказал он в Совместном координационном центре (СКЦ), который курирует выполнение соглашения об экспорте зерна из Украины, подписанного в июле. Соглашение также гарантирует России право экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию и удобрения, несмотря на западные санкции.

«То, что мы видим здесь, в Стамбуле и Одессе, – это только самая заметная часть решения. Другая часть этого пакета соглашений – беспрепятственный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», – сказал Гутерриш, добавив, что, несмотря на это, российский экспорт зерна и удобрений сталкивается с «препятствиями». «Без удобрений в 2022 году может не хватить еды в 2023 году», – предупредил он.