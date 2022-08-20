Речь президента ⟩ Эстония всегда находила путь к реализации надежд

«20 августа, 31 год назад Эстония восстановила свою независимость. Это было наше общее решение. Так завершилась поющая революция, воплотившая в себе мечты о свободе выстоявшего вопреки оккупации народа. И борьба за эту свободу, которую вели самые смелые его представители. В итоге в одном зале собрались члены всех движений, боровшихся за восстановление нашей независимости, – сказал Карис. –Каждый житель Эстонии помнит эти события по-своему. Мне запомнилась тревога дней августовского путча, когда мы в Тарту, в Таммелинн, смотрели на то, как движется в сторону Таллинна колонна бронетранспортеров из Пскова. В семье было уже трое детей, самому маленькому – четыре месяца, и конечно я думал, что с нами будет. Я думал о семье и, разумеется, о будущем Эстонии. Тревога была серьезной, хотя я не верил в успех путча – слишком уж сильно во время пресс-конференции дрожали руки у одного из его лидеров».