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Премьер-министр Финляндии сдала тест на наркотики после скандального видео

BBC News Русская служба
Премьер-министр Финляндии сдала тест на наркотики после скандального видео
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BBC
Санна Марин на пресс-конференции 19 августа 2022.
Санна Марин на пресс-конференции 19 августа 2022. Фото: Ekraanitõmmis.

Премьер-министр Финляндии призналась журналистам, что решила сдать тест на наркотики, чтобы снять с себя все возможные подозрения, после того как в сети появилось видео, на котором она веселится на вечеринке, сообщает Би-би-си.

Некоторые политики предположили, что судя по бурному веселью кое-кто из участников вечеринки мог употреблять наркотики.

«Я не делала ничего противозаконного, – заявила Марин. – Даже в юности я не пробовала никаких наркотиков». По ее словам, она сдала тест, чтобы положить конец слухам, и напомнила о презумпции невиновности. 

Министр также ответила на вопрос о том, смогла бы она принять быстрое и ответственное правительственное решение, если бы это пришлось делать на вечеринке.

«Не помню, чтобы хоть раз возникла ситуация, когда нужно срочно ехать посреди ночи во дворец Госсовета. Мне кажется, я прекрасно справляюсь со своими обязанностями, а в те дни, когда я посещала вечеринки, у меня не было никаких заседаний», – ответила Марин.

BBC
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