Премьер-министр Финляндии сдала тест на наркотики после скандального видео

Некоторые политики предположили, что судя по бурному веселью кое-кто из участников вечеринки мог употреблять наркотики.

«Я не делала ничего противозаконного, – заявила Марин. – Даже в юности я не пробовала никаких наркотиков». По ее словам, она сдала тест, чтобы положить конец слухам, и напомнила о презумпции невиновности.

Министр также ответила на вопрос о том, смогла бы она принять быстрое и ответственное правительственное решение, если бы это пришлось делать на вечеринке.