Интервью ⟩ Карис: мы должны быть готовы как ко внутригосударственным неприятностям, так и к проблемам извне

– Вы сочли нужным вспомнить слова бывшего президента Леннарта Мери о том, что у Эстонии не должно быть двух историй. События последних недель показывают, что у нас есть сограждане, которые верят в совершенно другую историю. Считаете ли вы, что мы сможем это изменить и верите ли вы, что у нас всех действительно одна история?

– Я думаю, что мы просто должны это изменить. Другой возможности у нас нет. Эстония – одна, и люди, которые здесь живут, должны жить в одних и тех же исторических рамках и во имя этого нужно стараться всем: и тем, кто этой истории учит, и тем, кто учится.

– Было бы здорово, если бы нарвитяне радовались также, как сейчас радуемся мы, и гордились бы тем, что 31 год назад мы вновь смогли уверенно заявить, что свободны. Эта радость есть сейчас в Нарве?

– Мне кажется, она должна там быть. Все, кто живут в Нарве, выбрал Эстонию своим домом, и если бы им здесь не нравилось, их бы здесь и не было. Поэтому они чувствуют радость за этот день и за то, что Эстония – свободная страна.

– Сегодня немного другой праздник, потому что в мире идет война. Мы тоже боимся за свою безопасность. Вы подтвердили, что нам не стоит беспокоиться. Как вы считаете, эстонцы нуждаются в таком подтверждении?