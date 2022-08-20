Мэр Нарвы Катри Райк ответила на вопросы репортера Postimees на президентском приеме по случаю годовщины восстановления независимости Эстонии и отметила, что шок нарвитян стихает, однако доверие Нарвы с правительством Эстонии восстановить будет нелегко.
Интервью ⟩ Райк: жители Нарвы боятся, что их вышлют из страны
– Какая сейчас обстановка в Нарве?
– Солнце в Нарве взошло также как и во всей Эстонии. Погодая хорошая, люди прогуливались по улицам Нарвы, занимались повседневными делами. Шок, который охватил Нарву несколько дней назад, уже постепенно проходит. Теперь самое главное – это то, что будет дальше. Этим вопросом задается вся Нарва: что будет дальше? Теперь мы остановимся? Несколько советских памятников снесены и на этом все? Что думает Эстонское государство по поводу Нарвы? Мы должны восстановить доверие между властями Эстонии и властями Нарвы, между нарвитянами и остальными жителями Эстонии. Эстония для нас одна – наша милая и свободная страна. Отношение к прошлому у нас разное, но к будущему – одинаковое.
– О восстановлении доверия между Нарвой и правительстом Эстонии сегодня говорил и президент, но это не так легко.
– Конечно, нелегко, и наивно полагать, что безупречно организованная техническая операция – это часть решения проблемы. Конечно, мы все рады, что на улицах Нарвы спокойно, нарвитяне очень берегут свой город. Мы должны думать вместе, разбираться в исторических моментах. Мне тоже нравится далеко не все в эстонском государстве, однако из-за этого я не встаю против государтсва. Мы должны больше разговаривать, объяснять, и развеять страх нарвитян. Они боятся, что их вышлют из Эстонии. Мы ни в коем случае не вышлем тех, кто не работает против государтсва. Те, кто работают – естественно, не смогут продолжить свое проживание в нашем государстве. Простые, хорошие жители Нарвы – наши люди, и мы должны вернуть им чувство уверенности.
– Со сколькими людьми, простыми жителями, вам удалось поговорить со вторника? Охотно ли нарвитяне идут на контакт?
– Насколько часто я выхожу на улицу, настолько часто я и общаюсь с жителями Нарвы. В Нарве принято общаться с мэром, дергать мэра за юбку, даже пообедать бывает трудно. Было и правда много тяжелых моментов, когда люди даже не здороваются, а сразу спрашивают: «Почему вы ничего не сделали?», «Почему недостаточно активно вступались за нас?». Но на контакт идти стоит, даже если к тебе настроены негативно, или тебя не хотят слушать. Просто надо разговаривать. Это мои люди и это я выбрала для них такую жизнь.