Интервью ⟩ Райк: жители Нарвы боятся, что их вышлют из страны

– Какая сейчас обстановка в Нарве?

– Солнце в Нарве взошло также как и во всей Эстонии. Погодая хорошая, люди прогуливались по улицам Нарвы, занимались повседневными делами. Шок, который охватил Нарву несколько дней назад, уже постепенно проходит. Теперь самое главное – это то, что будет дальше. Этим вопросом задается вся Нарва: что будет дальше? Теперь мы остановимся? Несколько советских памятников снесены и на этом все? Что думает Эстонское государство по поводу Нарвы? Мы должны восстановить доверие между властями Эстонии и властями Нарвы, между нарвитянами и остальными жителями Эстонии. Эстония для нас одна – наша милая и свободная страна. Отношение к прошлому у нас разное, но к будущему – одинаковое.

– О восстановлении доверия между Нарвой и правительстом Эстонии сегодня говорил и президент, но это не так легко.

– Конечно, нелегко, и наивно полагать, что безупречно организованная техническая операция – это часть решения проблемы. Конечно, мы все рады, что на улицах Нарвы спокойно, нарвитяне очень берегут свой город. Мы должны думать вместе, разбираться в исторических моментах. Мне тоже нравится далеко не все в эстонском государстве, однако из-за этого я не встаю против государтсва. Мы должны больше разговаривать, объяснять, и развеять страх нарвитян. Они боятся, что их вышлют из Эстонии. Мы ни в коем случае не вышлем тех, кто не работает против государтсва. Те, кто работают – естественно, не смогут продолжить свое проживание в нашем государстве. Простые, хорошие жители Нарвы – наши люди, и мы должны вернуть им чувство уверенности.

– Со сколькими людьми, простыми жителями, вам удалось поговорить со вторника? Охотно ли нарвитяне идут на контакт?