«Исторический день»: Греция вышла из системы финансового контроля ЕС

20 августа 2022 года – это «исторический день для Греции и всех греков», заявил Мицотакис в эфире государственного телеканала ERT. Освобождение Греции от усиленного надзора со стороны ЕС с 20 августа накануне одобрили не только министры финансов стран еврозоны, но и комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Греция на время погашения кредитов останется под наблюдением, как и другие государства ЕС – Ирландия, Испания, Кипр и Португалия, получавшие финансовую помощь.

На фоне пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину

В Брюсселе высоко оценили усилия греческого народа и его правительства по обеспечению роста экономики и повышению конкурентоспособности страны. «Сегодня Греция закрывает трудную главу в своей долгой и славной истории», – заявил Джентилони. Как он отметил, успехи Греции тем более похвальны, что они были достигнуты в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину.

В свою очередь Мицотакис подчеркнул, что даже без надзора со стороны ЕС те ошибки, которые привели к тяжелому финансовому кризису в Греции в последние годы, ни в коем случае не должны повториться. С одной стороны, будет повышение заработной платы и снижение налогов, с другой стороны - это не должно подрывать усилия по поддержанию финансовой стабильности, предостерег премьер-министр Греции.

Тяжелый финансовый кризис и постепенный выход из него

Греция пережила тяжелый финансовый кризис, начавшийся в 2010 году с долгового кризиса, и в результате под давлением своих кредиторов вынуждена была ввести жесткие меры экономии. Греки потеряли при этом около 25 процентов своих доходов.