В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь идеолога «русского мира»

В 90-х Дугин был одним из участников незарегистрированной и позднее запрещенной в России Национал-большевистской партии, после ухода из нее из-за разногласий стал экспертным советником при председателе Госдумы РФ. Во время этой деятельности в 2005 году презентовал "Молодежный антиоранжевый фронт" - организацию, в создании которой принимал участие и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По заявлениям Дугина, организация должна была бороться с влиянием западных стран на Украину.

В 2014 году Дугин был уволен из МГУ, где был заведующим кафедрой социологии, после призывов "убивать, убивать, убивать" украинцев, прозвучавших в связи с инцидентом в Доме профсоюзов в Одессе. После этого Дугин был внесен в санкционные списки ЕС, также в 2015 году на него распространили персональные санкции США и Канада. После начала военного вторжения России в Украину спецслужбы ФРГ сообщили о том, что зафиксировали контакты между Дугиным и правыми экстремистами в Европе, и что пропагандируемые им националистические взгляды "заложили основу для противоправного нападения на Украину".