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Горит горох и ячмень: в зерносушилке вспыхнул пожар

Спасатели отреагировали усиленным составом
rus.postimees.ee
Горит горох и ячмень: в зерносушилке вспыхнул пожар
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Спасатели на месте происшествия.
Спасатели на месте происшествия. Фото: Marko Saarm/Sakala

В субботу, 20 августа, в 20.37 в Спасательный департамент поступило сообщение, что в деревне Пиккъярве в Йыгевамаа вспыхнул пожар в зерносушилке.

В зерносушилке хранилось большое количество гороха и ячменя.

Спасатели прибыли на место с 12 единицами техники, в том числе со спасательным автомобилем с лестницей, сказал Postimees пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

К десяти вечера пожар удалось локализовать и продолжить работы по тушению. Масштабы ущерба устанавливаются. 

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