В субботу, 20 августа, в 20.37 в Спасательный департамент поступило сообщение, что в деревне Пиккъярве в Йыгевамаа вспыхнул пожар в зерносушилке.
Горит горох и ячмень: в зерносушилке вспыхнул пожар
Спасатели отреагировали усиленным составом
Горит горох и ячмень: в зерносушилке вспыхнул пожар
В зерносушилке хранилось большое количество гороха и ячменя.
Спасатели прибыли на место с 12 единицами техники, в том числе со спасательным автомобилем с лестницей, сказал Postimees пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.
К десяти вечера пожар удалось локализовать и продолжить работы по тушению. Масштабы ущерба устанавливаются.
Ключевые слова