В Таллинне пьяный мужчина на электросамокате сбил собаку

Первое ДТП произошло в субботу, 20 августа, в 15.25 у дома на улице Койду, 12, где 14-летний мальчик на электросамокате столкнулся с выезжающим со двора автомобилем Peugeot 5008, за рулем которого был 52-летний мужчина. Мальчик был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 22.29 у дома на улице Теллискиви, 51 также произошло ДТП: 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на электросамокате и сбил собаку. Водителя электросамоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. По предварительным данным, пострадала и собака, ее доставили к ветеринару для проверки состояния здоровья.