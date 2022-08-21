Министр окружающей среды Мадис Каллас вступил в Социал-демократическую партию. 

По словам Калласа, он предпринял этот шаг, поскольку уже много лет придерживается социал-демократических взглядов, передает пресс-служба партии.

«На местном уровне можно весьма успешно работать и без членства в какой-либо партии, но на уровне государства, и особенно в правительстве, на мой взгляд, требуется определенность – к какой партии министр принадлежит и каково его мировоззрение», – пояснил Мадис Каллас.

По словам Калласа, помимо окружающей среды ему близки темы, так или иначе связанные с развитием регионов, и особенно вопросы, касающиеся Сааремаа.

«Большое спасибо социал-демократам за доверие», – сказал он.

Председатель партии Лаури Ляэнеметс в числе сильных сторон Калласа назвал очень хорошее знание региональной проблематики и наличие опыта кризисного управления.

«В качестве одной из целей социал-демократов я обозначил повышение качества жизни в регионах. У Мадиса есть опыт управления местным самоуправлением, что поможет партии сформировать более эффективную региональную политику. В сложные времена и с учетом изменений в обществе, связанных с зеленым поворотом, крайне важно, чтобы мы могли поддерживать местные самоуправления при создании новой предпринимательской среды и высокооплачиваемых и стабильных рабочих мест», – подчеркнул Ляэнеметс.