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Полиция поймала полсотни пьяных водителей

BNS
Полиция поймала полсотни пьяных водителей
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Проверка на трезвость. Фото иллюстративное.
Проверка на трезвость. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

За минувшие сутки, в праздничный День восстановления независимости Эстонии, полицией на дорогах страны задержаны 63 нетрезвых водителя.

По предварительным данным, у пятерых задержанных выявлены признаки употребления наркотика, у остальных – алкоголя, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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