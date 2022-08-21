В Албании по подозрению в шпионаже задержаны двое россиян и украинец

В Албании двое россиян – мужчина и женщина, а также гражданин Украины задержаны при попытке проникновения на военный завод в городе Грамши в центральной части страны, сообщило министерство обороны Албании в воскресенье, 21 августа.

«Солдаты, охранявшие завод, отреагировали незамедлительно, но при попытке остановить троих иностранцев двое наших солдат получили травмы. Охранники находятся в стабильном состоянии», – говорится в сообщении.

По данным албанского Минобороны, 24-летний россиянин проник на территорию завода и пытался произвести фотосъемку. При попытке скрыться он применил против охранников спрей, но был задержан. Его сообщники – 33-летняя россиянка и 25-летний украинец – были схвачены неподалеку от завода. Все трое подозреваются в шпионаже, отметили в министерстве.