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Видео ⟩ Представитель Elering о ценах на электроэнергию: у меня тоже нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее

Улла Лянтс
, журналист
Представитель Elering о ценах на электроэнергию: у меня тоже нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее
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Taavi Veskimägi
Taavi Veskimägi Фото: Pilt videost

Председатель правления Elering Таави Вескимяги вчера в видеоинтервью, которое дал Postimees на президентском приеме по случаю годовщины восстановления независимости, рассказал, что ему приходится отвечать на вопросы о ценах на энергию и на мероприятиях, которые он посещает этим летом. «Я пытаюсь объяснять, как могу», – сказал он.

– Вы и раньше бывали 20 августа здесь, в Розовом саду, в качестве гостя президента ЭР. Вы помните, чтобы когда-нибудь в президентских речах упоминалась цена на электроэнергию?

– Конкретно цена на электроэнергию нет. Но президент [Керсти] Кальюлайд, которая сама в прошлой жизни была экспертом по энергетике, безусловно, затрагивала вопросы энергетики в своих предыдущих праздничных речах. Но, конечно, конкретно цену на электроэнергию президент республики не затрагивал.

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