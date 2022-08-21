Видео ⟩ Представитель Elering о ценах на электроэнергию: у меня тоже нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее

Председатель правления Elering Таави Вескимяги вчера в видеоинтервью, которое дал Postimees на президентском приеме по случаю годовщины восстановления независимости, рассказал, что ему приходится отвечать на вопросы о ценах на энергию и на мероприятиях, которые он посещает этим летом. «Я пытаюсь объяснять, как могу», – сказал он.