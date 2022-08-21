Риск ядерного удара и политические проекты Кремля: разговор с британским генералом

К моменту, когда Украина получит эти вооружения и соберет необходимые ресурсы, юго-восточные области страны в мышлении Кремля могут стать частью России.

Аннексия, если она состоится, будет незаконной с точки зрения международного права, и ее не признает большинство стран мира. Но это не помешает российским властям считать эти территории частью Российской Федерации.

Следовательно, для их защиты они могут пойти на такой беспрецедентный шаг, как первое за 75 лет применение ядерного оружия, считает Бэрронс.

"Если у Украины получится собрать ресурсы для наступления и если Украина действительно добьется успехов, то мы должны принять тот факт, что использование малого ядерного боеприпаса будет полностью соответствовать российской военной доктрине, в понимании российских политиков и военных", - сказал генерал в разговоре с Русской службой Би-би-си.

Согласно ядерной доктрине РФ, ядерное оружие может быть применено в ответ на ядерную атаку, а также в случае другой агрессии, которая ставит под угрозу существование государства, и атаки на критически важные объекты.

"Речь идет не о межконтинентальных баллистических ракетах, а о малом ядерном боеприпасе для срыва наступления, которое в глазах российской власти будет угрожать интересам государства", - уточняет сэр Ричард.

На оккупированных территориях активно распространяется российская пропаганда. Кадр из Мелитополя. Фото: Reuters

Эксперты выдвигают разные версии того, что может стать объектом российского ядерного удара, с разбросом от демонстрационной детонации над морем до обстрела Киева.