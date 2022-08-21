Ряд стран хотят сорвать план Эстонии

С четверга Эстония ввела против России санкцию, согласно которой гражданам России ограничивается выдача эстонских виз, и в Эстонию перестали пускать граждан России с выданными Эстонией визами, чья цель поездки – туризм, бизнес, спорт или культура.

Эстония предложила ввести такое ограничение по всей Европе. Вопрос будет вынесен на голосование на уровне Европейского союза в конце августа.

С этой идеей выступили другие страны Балтии и Финляндия, со своими ограничениями выступили также Польша и Чехия. Но, по данным politico.eu, ряд стран выступают против этого плана. Самым ярым противником является Германия, чей канцлер Олаф Шольц заявил, что не поддерживает введение общеевропейского ограничения на поездки для россиян.

Об этом же заявили Кипр и Греция: по данным Politico, на Кипре большое количество русскоязычных людей. Большая их часть, почти 50 000 человек, проживает в городе Лимассол. До начала войны в Украине россияне составляли около 25% от числа въезжающих в страну туристов.