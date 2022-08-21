Сообщение в Twitter российского постпреда Михаила Ульянова об Украине вызвало обвинения со стороны Киева в подстрекательстве к геноциду. МИД Украины призвал Вену выслать российского дипломата из Австрии, передает DW.
Постпред России вызван в МИД Австрии из-за скандальных высказываний
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вызван в воскресенье, 21 августа, в Министерство иностранных дел Австрии в связи со скандальным высказыванием, допущенным им в Twitter. «Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию по отношению к подобного рода подстрекательским заявлениям», – указало австрийское внешнеполитическое ведомство в Twitter в субботу, 20 августа. «Мы возмущены бесчеловечными заявлениями постпреда России», – добавили в МИД Австрии.
Реакция МИД Украины на скандальный твит
Российский дипломат опубликовал в сети микроблогов короткий твит на английском языке: «Никакой пощады украинцам». Через некоторое время сообщение было удалено.
В свою очередь пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал дипломатов в Вене объявить бойкот Ульянову, а власти Австрии – выслать его из страны. «Представитель России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида не должен быть терпим. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а принимающую страну, Австрию, объявить его персоной нон грата», – написал спикер украинского МИДа в Twitter.
Объяснения Ульянова
В ответ на критику и обвинения в призывах к геноциду Ульянов возмутился и объяснил свой шаг реакцией на пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава украинского государства выразил благодарность США за военную поддержку, оказываемую его стране.
По словам постпреда РФ, отвергая дипломатические усилия (урегулирования конфликта с Россией - прим.ред.) и концентрируясь исключительно на накоплении западных вооружений, украинские власти якобы не заботятся о собственном населении – и именно поэтому Ульянов якобы опубликовал свой твит.