Не пропустите: на озере Паэ вечером пройдет последнее музыкальное шоу фонтанов

В воскресенье, 21 августа, в репертуаре запланированы всемирно известные хиты и шедевры классической и эстрадной музыки. Кроме того, можно будет услышать и увидеть эстонскую музыку и видео-арт.

«В этом году мы подготовили девятидневную программу Дней Ласнамяэ для жителей и гостей нашего района, рассчитанную на любой возраст и вкус. Если вчера вам не удалось попасть на шоу фонтанов, сегодня все же стоит прийти в парк Паэ, так как это последний шанс принять участие и насладиться уникальным водным шоу», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Фото: Управа Ласнамяэ

«Если программа 20 августа была, с учетом важности даты, выдержанной и почтительной, то вечером 21 августа все границы будут сняты и акцент будет сделан на красках, эмоциях и радости. Я думаю, что программа вечера не оставит равнодушным ни одного посетителя, проходящего в этот вечер через парк Паэ, а выбор музыки непременно подарит радость как молодым, так и пожилым людям», – сказал основатель Eesti Valgus Agentuur Каспар Лоотсманн.

Фото: Управа Ласнамяэ