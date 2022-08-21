Солман: нельзя добиться успеха в интеграции только мягкими увещеваниями

«Нарва – переломный пункт восточной границы и Эстонии, и ЕС. На встречах с жителями Ида-Вирумаа в Силламяэ неоднократно поднимали вопрос, достаточно ли мы делаем для развития эстонскости в Ида-Вирумаа и достаточного присутствия государства. Всегда можно добиться большего и по вопросам интеграции, где государство до сих пор не настаивало на своем, а пыталось действовать языком мер, пособий и увещеваний», – сказала Солман.

По ее словам, настоящая интеграция может начаться только, когда вторую сторону будут замечать, принимать и ценить. «Я имею в виду, что нужно замечать и принимать эстонское государство. Перенос советских памятников из Нарвы был задуман не для того, чтобы отделить местное русскоязычное население от эстонцев, но это один из важных шагов к тому, чтобы эстонское государство замечали и в дальнейшем считались с ним. Эффективная интеграция касается общего пространства ценностей и до тех пор, пока позиции большинства эстонцев по вопросам избавления от советских монументов и названий улиц в честь советских убийц не найдут понимания, до интеграции будет далеко, а на то, чтобы появились основанные на сочувствии общие взгляды, уйдут многие годы», – подчеркнула Солман.