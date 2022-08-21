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Волость Тюри ожидает разрешения на перенос бронзового солдата

rus.postimees.ee
Волость Тюри ожидает разрешения на перенос бронзового солдата
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Уже 36 лет бронзовый солдат в советской форме встречает прибывающих в город Тюри.
Уже 36 лет бронзовый солдат в советской форме встречает прибывающих в город Тюри. Фото: Kristo Kivisoo

В последние дни руководство волости Тюри подверглось критике за то, что въезд в город Тюри по-прежнему украшает бронзовый солдат, хотя в Нарве памятник-танк уже сумели убрать.

Заместитель старейшины Тюри Элар Ниглас объяснил, что вопрос о перемещении бронзового солдата не решает только управа волости, а требует дополнительно одобрения различных органов власти. «В Нарве просто увезли танк, но у нас там еще похоронены люди, и мы должны это учитывать», – пояснил он.

По словам Нигласа, решение о переносе памятника стоит за Комиссией по воинским захоронениям. Чтобы ускорить принятие решения, на прошлой неделе волость Тюри провела георадарное исследование места захоронения, результаты которого ожидают получить в ближайшее время.

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