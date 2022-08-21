Последние часы дешевого электричества! Завтра цена на электроэнергию вырастет в несколько раз

Если сегодня ночью можно было наслаждаться бесплатным электричеством (с трех до семи утра стоило менее одного евро), а средняя дневная цена на электроэнергию составляет 143,85 евро за мегаватт-час, завтра жизнь станет дороже.

По данным Nord Pool, средняя дневная стоимость электроэнергии будет 376,88 евро за мегаватт-час, или 37,7 цента за киловатт-час.

Если сегодня вечером на несколько часов цена на электроэнергию вырастет до более чем 600 евро за мегаватт-час, после полуночи владельцы биржевого пакета, поставщик услуг которых может предоставить почасовые расчеты, могут снова включить свои бытовые приборы: между часов ночи и шестью утра цена электроэнергии за мегаватт-час будет колебаться в пределах 2,8-4,55 евро – почти бесплатно.

В течение дня цена вырастает по сравнению с этим в сто раз, и поднимается до 440-625 евро за мегаватт-час.