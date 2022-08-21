Эдгар Сависаар: Центристская партия стала для меня чужой

«Это не те темы, о которых особо хочется говорить. Я думаю, что история расставит все по своим местам в том или ином направлении», – сказал он в субботу на своем хуторе Хундисильма, незадолго до того, как отправиться на президентский прием по случаю дня восстановления независимости.