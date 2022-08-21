Вс, 21.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эдгар Сависаар: Центристская партия стала для меня чужой

Маргус Мартин
, журналист
Эдгар Сависаар: Центристская партия стала для меня чужой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Эдгар Сависаар признался, что перенос памятника-танка в Нарве оставил у него печальное впечатление.
Эдгар Сависаар признался, что перенос памятника-танка в Нарве оставил у него печальное впечатление. Фото: Sten Semjonov

Следящий за политической жизнью Эстонии и происходящим за границей опытный политик Эдгар Сависаар (Центристская партия) сказал, что его молчание в социальных сетях связано с желанием избежать преждевременных позиций. Например, он не высказывался о последнем съезде Центральной партии и выборах ее председателя, о войне в Украине или о предстоящих выборах в Рийгикогу.

«Это не те темы, о которых особо хочется говорить. Я думаю, что история расставит все по своим местам в том или ином направлении», – сказал он в субботу на своем хуторе Хундисильма, незадолго до того, как отправиться на президентский прием по случаю дня восстановления независимости.

«На данный момент нет смысла занимать какие-то преждевременные позиции, и это касается всех трех тем».

Ключевые слова
Наверх