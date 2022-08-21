Следящий за политической жизнью Эстонии и происходящим за границей опытный политик Эдгар Сависаар (Центристская партия) сказал, что его молчание в социальных сетях связано с желанием избежать преждевременных позиций. Например, он не высказывался о последнем съезде Центральной партии и выборах ее председателя, о войне в Украине или о предстоящих выборах в Рийгикогу.
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Эдгар Сависаар: Центристская партия стала для меня чужой
Эдгар Сависаар: Центристская партия стала для меня чужой
«Это не те темы, о которых особо хочется говорить. Я думаю, что история расставит все по своим местам в том или ином направлении», – сказал он в субботу на своем хуторе Хундисильма, незадолго до того, как отправиться на президентский прием по случаю дня восстановления независимости.
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